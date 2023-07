Waldbrände führen zu Griechenlands größter Evakuierungsaktion

Meldungsarchiv - 23.07.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Die Waldbrände auf der griechischen Urlaubsinsel haben zur bisher größten Evakuierungsaktion des Landes geführt. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Mitsotakis mit. Rund 19.000 Menschen mussten bis jetzt in Sicherheit gebracht werden, darunter auch viele Touristen. Der Reisekonzern TUI hatte am Nachmittag bekanntgegeben, vorerst keine Kunden mehr nach Rhodos zu bringen. Zwar seien noch einige Verbindungen geplant, die Maschinen sollten aber nur noch Urlauber von Rhodos zurückfliegen. Nach Einschätzung der griechischen Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Waldbrände unter Kontrolle sind. In Zentral-Griechenland stiegen die Temperaturen heute bis auf 45 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 20:00 Uhr