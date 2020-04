Waldbrände bei Tschernobyl noch immer nicht gelöscht

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tschernobyl: Feuerwehrleute in der Ukraine kämpfen weiterhin gegen die Waldbrände um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Auch heute setzten die Behörden Flugzeuge und Hubschrauber zum Löschen ein. Dem Katastrophenschutz zufolge sind mehr als 360 Einsatzkräfte vor Ort. Die Grenzwerte für radioaktive Strahlung seien in den besiedelten Gebieten in der Nähe der Feuer nicht überschritten worden, hieß es am Wochenende. Zum aktuellen Ausmaß der Brände machten die Behörden keine Angaben. Seit über einer Woche brennt es in dem Gebiet rund um die Atomruine. Auf Satellitenbildern war in der vergangenen Woche zu sehen, dass etwa 3.500 Hektar in Flammen standen. Als Ursache vermutet die Polizei Brandstiftung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 15:00 Uhr