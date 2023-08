Waldbrände auf Teneriffa gehen wohl auf Brandstiftung zurück

Santa Cruz de Tenerife: Auf der Kanaren-Insel Teneriffa kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Waldbrände. Nach Behördenangaben haben die Flammen bislang etwa 13 Hektar Land zerstört, das entspricht knapp 6 Prozent der Gesamtfläche der Insel. Im Norden und Nordosten mussten 13-tausend Menschen ihr Zuhause verlassen. Die Mehrheit ist bei Verwandten oder Freunden untergekommen. Die spanische Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Regierungschef Clavijo sagte am Abend, er hoffe, dass die Täter bald dingfest gemacht werden. Sie hätten das Leben Tausender Menschen und deren Besitz in Gefahr gebracht. Verletzte oder Tote gibt es offiziell nicht. Wegen der schlechten Luftqualität in weiten Teilen von Teneriffa sind die Menschen dazu aufgerufen, sich nicht länger im Freien aufzuhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 06:00 Uhr