Waldbrände an US-Westküste fordern bislang 16 Todesopfer

12.09.2020 05:00 Uhr

Los Angeles: Bei den bislang größten Bränden an der US-Westküste sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500.000 Anwohner mussten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen und ihre Häuser verlassen. Viele Ortschaften in den Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington sind durch gigantische Feuerwände von der Außenwelt abgeschnitten. Begünstigt wurden die Flammen durch starke Winde und eine Hitzewelle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.09.2020 05:00 Uhr