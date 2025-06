Waldbrände an der Adria sind gelöscht

Split: Die Waldbrände an der kroatischen Adriaküste sind offenbar gelöscht. Das berichtet eine lokale Zeitung. Zuvor hatte es auf einer Länge von etwa 50 Kilometern südlich von Split gebrannt. Ein Autobahnabschnitt musste gesperrt werden, etliche Häuser und Autos brannten aus. Einwohner und Touristen wurden teils in Notunterkünfte verlegt, teils per Boot in Sicherheit gebracht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 13:00 Uhr