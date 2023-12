Wald in Bayern ist laut Bericht in schlechtem Zustand

München: Dem Wald in Bayern geht es immer schlechter. Das geht aus einer Erhebung hervor, die Forstministerin Kaniber vorgelegt hat. Demnach leiden die Bäume unter Trockenheit, Stürmen und Schädlingen. Kaniber nannte die Ergebnisse nicht überraschend, aber sehr alarmierend. Die Ministerin sagte, der Klimawandel mache einfach keine Pause und schreite extrem schnell vorn. Wie aus dem Zustandsbericht des letzten Sommers hervorgeht, sind die Schäden heuer vor allem an den Bäumen im Süden Bayerns groß. Die meisten Nadeln und Blätter würden aber nach wie vor die Bäume in Mittelfranken verlieren, gefolgt von denen in Oberfranken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 12:45 Uhr