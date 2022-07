Wald-Großbrand im Landkreis Elbe-Elster ist wieder aufgeflammt

Selenskyj kündigt erhöhte Stromexporte in die EU an

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat verstärkte Stromlieferungen in die EU angekündigt. In seiner täglichen Fernsehansprache sagte er, die Ukraine bereite sich darauf vor, ihre Elektrizitätsexporte an die Europäische Union zu erhöhen. Das erlaube nicht nur, höhere Devisen-Einnahmen sondern helfe auch den Partnern, dem russischen Energie-Druck zu widerstehen. Selenskyj sagte weiter, sein Land solle schrittweise "ein Garant für die europäische Energiesicherheit" werden. Die Ukraine war Mitte März an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Anfang Juli hat das Land dann über Rumänien mit Stromexporten in die EU begonnen. In der Ukraine stammt mehr als die Hälfte des Stroms aus Atomkraft.

