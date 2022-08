Waigel schlägt Dankgottesdienste für Gorbatschow in Deutschland vor

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ex-Finanzminister Waigel hat hierzulande Dankgottesdienste für den verstorbenen früheren sowjetischen Staatschef Gorbatschow angeregt. Der CSU-Politiker sagte im BR, Deutschland habe Gorbatschow unglaublich viel zu verdanken. Wörtlich fügte Waigel hinzu: "Er hat der Freiheit und der Souveränität der Völker in Mittel- und Osteuropa die Tür aufgemacht und die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht." CDU-Chef Merz wiederum empfiehlt der deutschen Staatsspitze, nach Russland zu reisen, sollte dort ein Staatsbegräbnis für den Friedensnobelpreisträger stattfinden. Das sagte Merz "Bild TV". Dass ein Moskau-Besuch von Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine problematisch sein könnte, findet der CDU-Chef nicht. Gorbatschow war gestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Er soll seiner Familie zufolge am Samstag beigesetzt werden - unklar ist, ob bei einem Staatsbegräbnis oder nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2022 19:15 Uhr