Wahrscheinlich keine Abschlusserklärung bei Ukraine-Gesprächen in Dschidda

Kurzmeldung ein/ausklappen Staudamm in Slowenien ist gebrochen

Ljubljana: Nach den heftigen Unwettern in Slowenien ist am Abend ein Staudamm im Osten des Landes gebrochen. Betroffen sei die Anlage am Fluss Mur bei Dolnja Bistrica, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Insgesamt zehn Ortschaften seien gefährdet. Dort seien Evakuierungsmaßnahmen im Gange. Nach Angaben der Einsatzkräfte versucht man nun, den Staudamm per Hubschrauber mit Betonblöcken abzudichten. Mehrere Ortschaften in anderen Gebieten in Slowenien sind wegen der Fluten und Geröllmassen bereits von der Umgebung abgeschnitten. Kroatien ist entgegen erster Befürchtungen von größeren Überschwemmungen bislang verschont geblieben. Eine Entwarnung gibt es allerdings noch nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 23:00 Uhr