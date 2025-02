Wahlverlierer ziehen personelle Konsequenzen

Wahlverlierer ziehen personelle Konsequenzen: Der Grünen-Kanzlerkandidat Habeck hat angekündigt, keine Führungsposition in seiner Partei mehr zu übernehmen. Der bisherige Vizekanzler und Wirtschaftsminister zeigte sich unzufrieden mit dem Abschneiden der Grünen. Bei der SPD hat der Kanzler Scholz angekündigt, in einer möglichen schwarz-roten Regierung kein Ministeramt zu übernehmen und auch keine Koalitionsverhandlungen zu führen. Franktionschef Mützenich will ebenfalls aus dem Amt ausscheiden. Die SPD-Fraktionsspitze soll Parteichef Klingbeil zusätzlich übernehmen. Bei der FDP kündigte Parteichef Lindner seinen Rückzug aus der aktiven Politik an. Als Nachfolgerin hat sich die EU-Abgeordnete Strack-Zimmermann in Position gebracht. Auch Partei-Vize Kubicki denkt nach Bitten von Parteikollegen über eine Bewerbung im Mai nach. Parteien analysieren Wahlergebnisse: Die Union hat die Wahl gewonnen, braucht aber Koalitionspartner. Laut vorläufigem Endergebnis kommt sie auf 208 der insgesamt 630 Sitze im neuen Parlament, dahinter folgt die AfD mit 152 Abgeordneten, SPD mit 120, Grüne mit 85 und die Linke mit 64. Unions-Kanzlerkandidat Merz kündigte schnelle Verhandlungen mit der SPD an, bis Ostern will er eine neue Regierung bilden. Beschäftigte im öffentlichen Dienst bestreiken Flughäfen: Betroffen sind heute Köln/Bonn und Düsseldorf. Dort sind 24-Stunden-Warnstreiks angelaufen. Zahlreiche Flüge wurden annulliert. Am Münchner Flughafen soll ab Donnerstag zwei Tage lang die Arbeit niedergelegt werden. In Saarbrücken stoßen zwei Linienbusse zusammen: Innenminister Jost hat in einer ersten Stellungnahme von 40 Verletzten gesprochen. In einem der Busse soll laut Medienberichten eine Kindergartengruppe gewesen sein. Das Wetter in Bayern: teils bewölkt oder neblig, teils sonnig bei 8 bis 14 Grad

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 12:15 Uhr