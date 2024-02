Wahltag: Indonesien hat abgestimmt

Jakarta: In Indonesien haben 205 Millionen Wahlberechtigte über einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament abgestimmt. Nach sechs Stunden schlossen im viertgrößten Land der Wahl die mehr als 800.000 Wahllokale. Als Favorit für die Nachfolge von Präsident Widodo gilt der frühere General Subianto. Der 72-Jährige ist vor allem bei jungen Wählern beliebt - ein Drittel der Wahlberechtigten in Indonesien ist jünger als 30 Jahre. Vorläufige Ergebnisse werden am Abend Ortszeit erwartet, das offizielle Endergebnis soll erst Ende März verkündet werden.

