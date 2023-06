Wahlsieg von AfD-Landratskandidat in Thüringen deutet sich an

Meldungsarchiv - 25.06.2023 19:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Sonneberg: In Thüringen zeichnet sich ab, dass die AfD bundesweit erstmals einen Landrat stellt. Im Landkreis Sonneberg kommt der Kandidat der AfD, Sesselmann, nach Auszähllung fast aller Wahlbezirke auf gut 53 Prozent. Bereits im ersten Wahlgang hatte er mit 47 Prozent etwa zehn Prozentpunkte mehr als sein aussichtsreichster Kontrahent Köpper von der CDU. Linke, SPD, Grüne und FDP hatten ihre Wähler in der Stichwahl aufgerufen, für den Christdemokraten zu stimmen, um den ersten AfD-Landrat zu verhindern. In Thüringen wird die AfD vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Sonneberg ist ein umittelbarer Nachbarlandkreis von Coburg.

