Wahlprogramme in Bayern und Hessen sind zu unverständlich

Stuttgart: Die Parteiprogramme für die Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind nach einer Analyse der Universität Hohenheim sprachlich nur schwer verständlich. Hauptgründe dafür seien komplizierte Fremdwörter, Anglizismen - das sogenannte "Denglish" - und zu lange Sätze. Nach Angaben der Forscher ist in Bayern das Programm der CSU sprachlich am verständlichsten. In Hessen teilen sich SPD und Linke den ersten Platz. Schlusslichter sind in Bayern die SPD, in Hessen die FDP. Als verbale Negativbeispiele wurden die Begriffe "Telekommunikationsmindestversorgungsverordnung“ und „Car2Infrastructure-Kommunikation“ genannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 18:45 Uhr