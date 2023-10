Wahlprognose legt Regierungswechsel in Polen nahe

Warschau: Laut der Wahlprognose könnte es in Polen einen Regierungswechsel geben. Die PiS-Partei des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki dürfte zwar mit knapp 37 Prozent stärkste politische Kraft bleiben, braucht aber Koalitionspartner. Dafür bieten sich kaum Möglichkeiten. Das Oppositionsbündnis des früheren Ministerpräsidenten Tusk könnte dagegen auf eine absolute Mehrheit der Sitze kommen. Es hatte als gemeinsames Ziel ausgegeben, die Regierung Morawiecki abzulösen. Tusk erklärte sich schon am Abend zum Sieger. PiS-Chef Kaczynski sagte, er wolle die weitere Entwicklung abwarten. Hochrechnungen sind in Polen nicht üblich, das Endergebnis der Wahl soll am Dienstag vorliegen. Die Prognose gilt auch deshalb als unsicher, weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch Wahllokale geöffnet waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 23:00 Uhr