Wahlpannen von Berlin rufen OSZE auf den Plan

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, haben in Berlin die Pannen am Wahlsonntag registriert. Man habe von den Problemen in den Wahllokalen Notiz genommen, sagte die lettische Politikwissenschaftlerin Cigane dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus den einzelnen Vorfällen könne man aber keine Schlussfolgerungen für die gesamtdeutsche Wahl ziehen. Wählerinnen und Wähler in der Hauptstadt hatten teilweise noch weit nach 18 Uhr darauf gewartet, ihre Stimme abgeben zu können.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 12:15 Uhr