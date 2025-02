Wahllokale melden höhere Beteiligung als 2021

Berlin: Aus den Wahllokalen im Bundesgebiet wird reger Andrang gemeldet. Die Bundeswahlleiterin teilte mit, dass bis 14 Uhr 52 Prozent der Berechtigten ihre Stimmen abgegeben haben. Bei der vergangenen Wahl waren es zu diesem Zeitpunkt nur 36,5 Prozent gewesen. Verzerrt werden diese Ergebnisse dadurch, dass bei der Wahl 2021 außergewöhnliche viele per Brief abgestimmt haben. Aber auch im Vergleich mit 2017 ist die Wahlbeteiligung bislang deutlich gestiegen - damals lag sie bis 14 Uhr bei 41 Prozent, also elf Punkte niedriger als heuer. Die Wahllokale schließen um18 Uhr. Dann wird auch die Prognose veröffentlicht. Der BR berichtet im Radio, im Fernsehen und online ausführlich über den Ausgang der Wahl - mit Schwerpunkt auf den Entwicklungen in Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2025 17:30 Uhr