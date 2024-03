Wahllokale in Russland mit ukrainischen Raketen beschossen

Belgorod: Zu Beginn der Präsidentschaftswahl in Russland sind grenznahe Wahllokale aus der Ukraine angegriffen worden. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden über Belgorod sieben ukrainische Raketen abgeschossen. Einige Wahllokale wurden nach Regierungsangaben vorübergehend geschlossen, Menschen hätten in Schutzräumen Zuflucht suchen müssen. Die Präsidentschaftswahl in Russland dauert bis zum Sonntag. Es gilt als sicher, dass Präsident Putin für weitere sechs Jahre gewählt wird. Er hat zwar drei Gegenkandidaten, die gelten aber als nicht unabhängig und zudem chancenlos. Oppositionelle rufen unter anderem dazu auf, die Stimmzettel ungültig zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 12:00 Uhr