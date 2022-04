Wahllokale in Frankreich nur noch kurze Zeit geöffnet

Nachrichtenarchiv - 24.04.2022 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich sind 49 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, das Staatsoberhaupt zu wählen. Die letzten Wahllokale in den Großstädten schließen in etwa einer halben Stunde. Die Entscheidung fällt zwischen Amtsinhaber Macron und Herausforderin Le Pen. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte der Liberale Macron 28, die Rechtsextreme Le Pen 23 Prozent der Stimmen erhalten. Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hatte in der ersten Runde extrem rechte oder extrem linke Kandidaten gewählt. Es könnte einen knappen Ausgang geben. Sollte die erklärte EU-Gegnerin Le Pen gewinnen, wäre das auch ein Rückschlag für die Europäische Union. Im Fall eines Sieges will Le Pen vom Stadtwald Bois de Bologne aus einen Bus-Korso durch Paris starten. Gewinnt Macron ist ein Auftritt auf dem Marsfeld am Eiffelturm geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2022 19:30 Uhr