Wahllokale in der Türkei haben geschlossen

Ankara: In der Türkei schließen zur Stunde die Wahllokale. Amtsinhaber Erdogan ist als Favorit in die heutige Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei gegangen. Erdogan sagte bei der Stimmabgabe, er hoffe auf eine hohe Beteiligung. Sein Konkurrent Kilicdaroglu rief dazu auf, die Wahl genau zu beobachten. Sie finde für die Opposition unter schweren Bedingungen statt. Die größte Oppositionspartei CHP berichtete, im Osten des Landes seien ihre Wahlbeobachter angegriffen worden. Auch aus Istanbul meldete die Opposition Verstöße. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht. Die Wahlbehörde sprach bislang von einem störungsfreien Verlauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 16:00 Uhr