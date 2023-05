Wahllokale in der Türkei geschlossen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: In der Türkei haben die Wahllokale geschlossen. Insgesamt waren rund 64 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten und das Parlament zu wählen. Nach fast 20 Jahren an der Macht könnte Präsident Erdogan abgewählt werden. Sein Herausforderer, der Sozialdemokrat Kilicdaroglu, liegt in den Umfragen mit einem Bündnis aus sechs Oppositionsparteien vor Erdogan. Bei einem Wahlsieg will die Opposition mit dem autoritären Kurs von Erdogan brechen. Kilicdaroglu versprach im Wahlkampf eine Rückkehr zur Demokratie und die Freilassung politischer Gefangener. Mit belastbaren Ergebnissen wird erst am späten Abend deutscher Zeit gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 18:00 Uhr