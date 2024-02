Wahllokale in Berlin haben geschlossen

Berlin: Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl in der Hauptstadt haben soeben die Wahllokale geschlossen. Eine Prognose und Hochrechnungen gibt es bei dieser Abstimmung nicht. Das vorläufige Endergebnis wird im Lauf der Nacht erwartet. Die Wiederholung fand in rund einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke statt. Von kleineren Verzögerungen abgesehen ist sie laut der Landeswahlleitung ruhig verlaufen. Schon im Lauf des Tages zeichnete sich ab, dass die Wahlbeteiligung geringer war als 2021. Auch hierzu gibt es aber noch keine endgültigen Daten. An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird sich nichts ändern, Verschiebungen bei einzelnen Abgeordneten sind aber möglich. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Teilwiederholung wegen gravierender Pannen bei der Bundestagswahl 2021 in vielen Berliner Wahllokalen angeordnet.

