Wahllokale in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schließen bald

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schließen um 18.00 Uhr die Wahllokale. Die Landeswahlleiter rechnen wegen der Corona-Pandemie mit deutlich mehr Briefwählern. Entsprechend ruhiger ging es in den vergangenen Stunden in den Wahllokalen zu. Unklar ist, wem der hohe Anteil an Briefwählern nutzt und wie er sich auf die Beteiligung insgesamt auswirkt. In Baden-Württemberg sind 7,7 Millionen Wahlberechtige aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen zufolge kann der grüne Ministerpräsident Kretschmann damit rechnen, Regierungschef zu bleiben. In Rheinland-Pfalz hofft Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD auf eine Fortsetzung ihrer Arbeit. Dort sind 3,1 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 17:00 Uhr