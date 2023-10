Wahlkampfendspurt vor der Landtagswahl in Bayern

München: Zwei Tage vor der Landtagswahl sind heute die Abschlusskundgebungen von mehreren Parteien. Die FDP hat ihren Bundesvorsitzenden Lindner auf den Odeonsplatz nach München eingeladen, die SPD bekommt auf dem Marienplatz Unterstützung von Parteichef Klingbeil. Auch der Wahlkampf-Abschluss der CSU findet in München statt - im Löwenbräukeller ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst zu Gast. Freie Wähler-Chef Aiwanger hatte gestern Abend in einem Bierzelt in Mainburg nochmal um Stimmen geworben, und die beiden Spitzenkandidaten der Grünen, Hartmann und Schulze, waren gestern mit Kulturstaatsministerin Roth auf dem Odeonsplatz. Die AfD hat ihre Wahlkampftermine mit dem Bundesvorsitzenden Chrupalla nach dem Vorfall in Ingolstadt abgesagt. Chrupalla hat das Krankenhaus inzwischen verlassen. Was genau in Ingolstadt passiert ist, bleibt unklar. Nach Angaben der Polizei werden die Ermittlungen noch mehrere Tage dauern.

