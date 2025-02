Wahlkampf prägt Bundestagsdebatte

Wahlkampf prägt Bundestagsdebatte: In der letzten Sitzung vor der Parlamentswahl haben sich die Parteien gegenseitig scharf angegriffen. Bundeskanzler Scholz hielt seinem Herausforderer Merz unseriöse Steuerpläne und eine mangelnde Abgrenzung zur AfD vor. Merz warf dem Kanzler seinerseits vor, einen Popanz aufzubauen, um den Menschen Angst zu machen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnte Merz ab. AfD-Chefin Weidel bezichtigte Merz der Wählertäuschung. Mit SPD und Grünen werde der CDU-Chef seine Versprechen nicht umsetzen können. Rückschritte beim Klimaschutz befürchtet Vizekanzler Habeck im Fall eines Wahlsiegs der Union. Auch FDP und AfD würden die Klimaziele in Frage stellen, so der grüne Wirtschaftsminister.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 12:45 Uhr