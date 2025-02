Wahlkampf beherrscht Bundestagsdebatte

Wahlkampf beherrscht Bundestagsdebatte: In der letzten Sitzung vor der Wahl haben sich die Redner gegenseitig scharf angegriffen. AfD-Chefin Weidel hielt den anderen Parteien eine verfehlte Migrationspolitik vor, die sich gegen die eigene Bevölkerung richte. Eine AfD-geführte Regierung würde nach Weidels Worten nur noch Menschen ins Land lassen, die - so wörtlich - einen "legalen Anspruch auf Aufenthalt haben." Zuvor hatte FDP-Chef Lindner gemahnt, Deutschland müsse ein weltoffenes Land bleiben. SPD und Union hielt Lindner wörtlich eine "erschütternde Ideenlosigkeit" in der Wirtschaftspolitik vor. Er nannte es eine erschreckende Aussicht, dass Schwarz-Rot künftig das Land regieren könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 11:45 Uhr