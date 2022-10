Wahlbeteiligung in Niedersachsen bisher niedriger als vor fünf Jahren

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: In Niedersachsen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Weil von der SPD hat laut Umfragen gute Chancen, im Amt zu bleiben. Nach fünf Jahren Zusammenarbeit mit der CDU wirbt er für eine rot-grüne Regierung. CDU-Spitzenkandidat Althusmann schließt eine weitere Große Koalition hingegen nicht aus. Beide gaben am späten Vormittag ihre Stimmen ab. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, haben bis zum Mittag fast 25 Prozent der Wahlberechtigten in Wahllokalen gewählt. Der Wert liege damit etwas niedriger als zur selben Zeit vor fünf Jahren. Damals waren es fast 27 Prozent. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Die Landtagswahl in Niedersachsen gilt für die Bundesparteien als letzter großer politischer Stimmungstest in diesem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 14:00 Uhr