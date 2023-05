Wahlbeteiligung in Bremen etwas höher als 2019

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj strebt Kampjet-Koalition an

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich für die angekündigte neue deutsche militärische Hilfe an sein Land bedankt. Bei einer Pressekonferenz anlässlich seines Besuchs in Berlin sagte Selenskyj, sie sei sehr wichtig für sein Land. Das ukrainische Volk werde dafür immer dankbar sein. Zur Frage nach der Lieferung von Kampfjets sagte Selenskyj, er arbeite während seines Besuchs in europäischen Hauptstädten an einer Koalition und werde sich auch an die deutsche Seite wenden. Bundeskanzler Scholz äußerte sich dazu zurückhaltend und verwies auf die bereits beschlossene Unterstützung. Gestern war ein neues Paket im Wert von 2,7 Milliarden Euro bekannt geworden. Am Nachmittag werden Scholz und Selenskyj in Aachen erwartet, wo der ukrainische Präsident den Karlspreis entgegennimmt.

