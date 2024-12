Wahlberechtigte in Kroatien stimmen über Präsidenten ab

Zagreb: In Kroatien findet derzeit die Präsidentschaftswahl statt. In Umfragen lag bisher Amtsinhaber Zoran Milanovic vorn, der immer wieder mit populistischen Äußerungen Wahlkampf betrieben hatte. Sein größter Herausforderer ist Dragan Primorac von der konservativen HDZ. Allerdings wird damit gerechnet, dass keiner der insgesamt acht Kandidaten die notwendige Mehrheit von 50 Prozent erreichen wird. In dem Fall findet am 12. Januar eine Stichwahl statt. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 14:00 Uhr