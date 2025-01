Wahlbenachrichtigungen werden verschickt

Bonn: Die Bundestagswahl am 23. Februar rückt immer näher. Ab heute werden die Wahlbenachrichtigungen dafür verschickt. Wer lieber Briefwahl machen möchte, kann die Unterlagen damit dann beantragen. Alle Wählerinnen und Wähler erhalten bis spätestens 2. Februar von ihrer Gemeinde eine Wahlbenachrichtigung. Da ist dann auch der Wahlraum angegeben, an dem die Stimme am 23. Februar abgegeben werden kann. Alternativ kann mit dieser Wahlbenachrichtigung die Briefwahl beantragt werden. Bei vielen Kommunen geht das auch online. Wer bis zum 2. Februar keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, muss nachhaken und sich schnell mit seinem Wahlamt in Verbindung setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 12:00 Uhr