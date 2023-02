Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird wiederholt

Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt wird heute die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, erneut abzustimmen. Bei der Wahl im September 2021 parallel zur Bundestagswahl war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Das Berliner Landesverfassungsgericht hat die Abstimmung deshalb für ungültig erklärt und eine Wiederholung angeordnet. Aktuell regiert die SPD der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey in einer Koalition mit Grünen und Linken. In Umfragen führt jedoch seit einigen Wochen die CDU um Spitzenkandidat Kai Wegner deutlich vor den Sozialdemokraten und den Grünen. Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition ist voraussichtlich trotzdem möglich. Eine Mehrheit hätten laut den Umfragen aber auch Dreierbündnisse unter CDU-Führung oder eine schwarz-rote Koalition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2023 07:00 Uhr