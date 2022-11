Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss wiederholt werden

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird vermutlich am 12. Februar wiederholt. Diesen wahrscheinlichen Termin hat Landeswahlleiter Bröchler genannt, nachdem der Berliner Verfassungsgerichtshof die Wahl vom September vergangenen Jahres für ungültig erklärt hatte. Damals hatte es schwere Pannen gegeben. Als Gründe nannte das Gericht am Vormittag etwa falsche, fehlende oder eilig kopierte Stimmzettel und zu wenige Wahlurnen. Abstimmungslokale mussten zeitweise schließen oder blieben länger geöffnet.Wegen des Urteils erntete die damals wie heute regierende rot-rot-grüne Landesregierung mittlerweile viel Kritik. Die CDU sprach von einem Tiefpunkt für das Ansehen der Stadt in Deutschland und der Welt, die FDP von einem Sinnbild für die unfähige Berliner Verwaltung. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey erklärte, man akzeptiere das Urteil und werde nun eine reibungslose Wahl vorbereiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 18:00 Uhr