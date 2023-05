Wahl in Thailand könnte politische Wende bringen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bangkok: In Thailand dürfte der frühere Putsch-General Prayut vor dem Machtverlust stehen. Seit zwei Stunden haben die Wahllokale geöffnet. In Umfragen lag die Opposition klar vorn. Knapper dürfte die Wahl in der Türkei ausgehen. Für Präsident Erdoğan und seinen Herausforderer Kılıçdaroğlu könnte das bedeuten, dass die Entscheidung erst in einer Stichwahl fällt. In Deutschland sind die Wähler in Bremen heute aufgefordert, die Bürgerschaft neu zu bestimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 05:00 Uhr