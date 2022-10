Wahl in Niedersachsen geht in den Endspurt

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Niedersachsen. Rund sechs Millionen Menschen sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Wahlbeteiligung war bis zum Mittag allerdings niedriger als vor fünf Jahren. Die SPD von Ministerpräsident Weil gilt als Favorit, in den letzten Umfragen lag sie zwei bis fünf Prozentpunkte vor der mitregierenden CDU. Weil hat allerdings angekündigt, die große Koalition nicht fortsetzen zu wollen. Er wolle lieber mit den Grünen regieren. Rechnerisch könnte es nach den letzten Umfragen dafür knapp reichen. CDU-Landeschef Althusmann hatte sich zuletzt offen dafür gezeigt, weiter mit der SPD zusammenzuarbeiten - er setzt darauf, dass die CDU stärkste Kraft wird. Grüne und AfD können nach den letzten Umfragen mit einem Rekordergebnis rechnen. Die FDP muss dagegen wohl um den Einzug in den Landtag zittern. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Arbeit der Bundesregierung in der Energiekrise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 17:00 Uhr