Wahl in Berlin wird nach Pannen wiederholt

Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach diversen Pannen bei der ersten Wahl stimmen die Berliner heute ein zweites Mal über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses ab. Auch die Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen werden wiederholt. Angeordnet hatte die in Deutschland in dieser Form noch nie dagewesene Wahlwiederholung der Berliner Verfassungsgerichtshof. Er erklärte die Abstimmung vom 26. September 2021 wegen schwerer systemischer Mängel und zahlreicher Wahlfehler für ungültig. Seit 2016 regieren SPD, Grüne und Linke in Berlin zusammen. Die Regierende Bürgermeisterin Fraziska Giffey von der SPD muss um ihr Amt fürchten. Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch will nach eigener Aussage die bisherige Koalition fortsetzen, allerdings unter ihrer Führung - auch wenn die CDU stärkste Kraft werden sollte.

