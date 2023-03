Wahl des neuen evangelischen Landesbischofs geht ohne Ergebnis zu Ende

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz sieht sehr gute Fortschritte bei Beratungen im Koalitionsausschuss

Rotterdam: Trotz Vertagung des Koalitionsausschusses hat Bundeskanzler Scholz die Verhandlungen der Ampel-Parteien gelobt. In Rotterdam, wo er und einige Minister zu Regierungskonsultationen zu Gast sind, sagte Scholz, man habe in den Beratungen sehr gute Fortschritte erzielt. Details nannte er nicht. Der Kanzler erklärte weiter, es habe in Deutschland viele Jahrzehnte gegeben, in denen alles viel zu langsam vorangegangen sei. Das werde sich ändern. Kritik kommt von der Union. CDU-Chef Merz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, anstatt endloser Streitigkeiten brauche es jetzt Entscheidungen – zum Wohle des Landes. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte dem TV-Sender "Welt", das sei Arbeitsverweigerung, wenn man nach so vielen Stunden schlichtweg kein Ergebnis habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 19:00 Uhr