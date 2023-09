Wagner-Tenor Stephan Gould ist tot

Bayreuth: Der Wagner-Tenor Stephen Gould ist tot. Wie seine Agentur mitteilte verstarb der US-Amerikaner gestern im Alter von 61 Jahren. Erst vor wenigen Wochen hatte er eine schwere Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Die Verantwortlichen der Bayreuther Festspiele reagierten fassungslos auf den Tod. Mit Gould verliere die gesamte Opernwelt einen herausragenden Sänger, Darsteller, Pädagogen, Freund und geschätzten Kollegen. Gould galt als einer der wichtigsten Heldentenöre der vergangenen Jahrzehnte. Vor 19 Jahren debütierte er in Bayreuth als Tannhäuser. Bis 2022 sang er fast 100 Vorstellungen, erstmals war er 2015 als Tristan zu hören. In diesem Jahr sagte er seine drei großen Partien in Bayreuth krankheitsbedingt ab. Vor seiner Karriere in Bayreuth stand er unter anderem im Musical "Das Phantom der Oper" auf der Bühne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 19:00 Uhr