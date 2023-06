Wagner-Söldner kehren kurz vor Moskau um

Meldungsarchiv - 24.06.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Nach dem Vormarsch der berüchtigten Söldnergruppe Wagner auf die russische Hauptstadt hat deren Chef Prigoschin seine Kämpfer zum Rückzug aufgefordert. Die Kolonnen würden in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurückkehren, sagte er in einer auf Telegram veröffentlichten Sprachnachricht. Am Abend hatte das Präsidialbüro des belarussischen Staatschefs Lukaschenko mitgeteilt, dass sich in Absprache mit Russlands Präsident Putin als Vermittler eingeschaltet habe. Wie der Kreml bestätigte, wurde eine Vereinbarung geschlossen, die Sicherheitsgarantien für die Wagner-Truppen beinhaltet. Prigoschin selbst werde nach Belarus ziehen und eine Klage gegen ihn fallengelassen. Der umzug ins Nachbarland Der Umzug ins Nachbarland sei Teil einer Abmachung, um Spannungen nach dem Aufstand Prigoschins abzubauen, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag mit. Die russische Hauptstadt hatte sich den ganzen Tag über auf die Ankunft der Kampfeinheiten vorbereitet. Straßensperren wurden errichtet und die Menschen aufgerufen, zuhause zu bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2023 23:00 Uhr