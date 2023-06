Wagner-Gruppe setzt Marsch auf Moskau offenbar fort

Meldungsarchiv - 24.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Die Söldner-Gruppe Wagner setzt ihren Marsch auf die russische Hauptstadt offenbar fort. Nach Angaben des Gouverneurs von Lipezk sind die Trupps mittlerweile in der rund 360 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Region angekommen. Auf Telegram teilte er mit, die örtlichen Behörden würden für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuer und Wohnungen nicht zu verlassen. Nach mehreren Konflikten mit der Militärführung des Kremls hatte der Chef der Militärmiliz, Prigoschin, bekanntgegeben, seine Privatarmee vom süd-russischen Rostow in Richtung Moskau zu schicken. Angesichts der Rebellion der Wagner-Gruppe kündigte Tschetschenen-Führer Kadyrow an, Kämpfer in die Spannungsgebiete zu entsenden. Sie seien bereits auf dem Weg. Wörtlich sagte er, "der Aufstand muss niedergeschlagen werden". Wenn harte Maßnahme nötig seien, sei man dazu bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2023 18:00 Uhr