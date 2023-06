Wagner-Chef Prigoschin meldet Einmarsch in Russland

Meldungsarchiv - 24.06.2023 07:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: In Russland droht ein bewaffneter Konflikt zwischen der Militärführung und der Söldnergruppe Wagner. Deren Chef Prigoschin hat mitgeteilt, mit seinen Truppen in die Region Rostow im Süden Russlands eingerückt zu sein. Alles, was sich ihnen in den Weg stelle, werde zerstört, so Prigoschin. Die Bevölkerung in dem Gebiet wurde dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Prigoschin wirft dem russischen Militär vor, einen Raketenangriff gegen seine Truppen geflogen und dabei etliche Kämpfer getötet zu haben. Er drohte, jeden zu vernichten, der sich ihnen in den Weg stelle. Die Nachrichtenagentur Tass meldet, der russische Geheimdienst habe ein Strafverfahren gegen Progoschin eingeleitet und die Söldner der Truppe dazu aufgerufen, ihren Chef festzunehmen. In Moskau wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, schwere Militärlastwagen und gepanzerte Fahrzeuge wurden am Morgen gesichtet. Prigoschin galt als Vertrauter Putins; er hatte in den letzten Monaten die russische Kriegsführung wiederholt kritisiert.

24.06.2023 07:15 Uhr