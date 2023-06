Wagner-Aufstand gegen russische Führung ist beendet

Meldungsarchiv - 25.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Der bewaffnete Aufstand der russischen Wagner-Söldner gegen die Staatsführung von Präsident Putin ist beendet. Auf Befehl von Wagner-Chef Prigoschin gaben die Mitglieder seiner Privatarmee bis zum späten Abend ihre Stellungen in Südrussland auf und kehrten in ihre Feldlager zurück. Das wegen bewaffneten Aufstands gegen die Militärführung eingeleitete Strafverfahren gegen Prigoschin wird laut Kreml eingestellt. Prigoschin selbst werde unbehindert nach Belarus gehen, sagte Kremlsprecher Peskow. Auch die Kämpfer der Wagner-Truppe sollen nicht strafrechtlich verfolgt werden. Sie könnten sich vertraglich zum Dienst in den russischen Streitkräften verpflichten. Zuvor hatte der belarussische Machthaber Lukaschenko nach eigenen Angaben Prigoschin dazu gebracht, seine Revolte aufzugeben. Prigoschin selbst äußerte sich nicht unmittelbar dazu. An den Zufahrtsstraßen rund um Moskau wurden am frühen Morgen alle Straßensperren aufgehoben. Den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine sieht Russlands Führung durch den Aufstand Prigoschins nach eigenen Angaben nicht beeinflusst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 06:00 Uhr