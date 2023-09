Wagenknecht will wohl noch heuer eine neue Partei gründen

Berlin: Die frühere Fraktionschefin der Linkspartei, Wagenknecht, will bis zum Ende des Jahres eine neue Partei gründen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" und beruft sich auf Vertraute der Linken-Politikerin. Nach einem Burn-Out im Jahr 2019 fühle sie sich inzwischen fit genug für die neue Partei, sagte die 54-Jährige. Allerdings würden sich um den Aufbau der Parteistrukturen, darunter der 16 Landesverbände, Freunde in der Linken kümmern, die ihr in die neue Partei folgen wollen, so Wagenknecht. Als einen der Kernpunkte der neuen Partei nannte sie die Rückkehr zu "wirtschaftlicher Vernunft" sowie eine "Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt statt auf Waffenlieferungen". Dem "Tagesspiegel" sagte Wagenknecht, mit der Partei wolle sie Menschen eine neue politische Heimat bieten, die aus Verzweiflung die AfD wählen.

