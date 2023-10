Wagenknecht stellt ihr neues politisches Bündnis vor

Berlin: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht stellt am Vormittag ihr neues politisches Projekt vor. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" - kurz BSW - ist zunächst als Verein organisiert, dient aber wohl zur Vorbereitung einer eigenen Partei. Damit vollzieht die 54-Jährige den Bruch mit ihrer bisherigen Partei, der Linken. Für die Präsentation des neuen Bündnisses haben sich mehrere Mitstreiter angekündigt. Auf dem Podium sollen unter anderem die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion, Mohamed Ali, Wagenknechts Vertrauter und Fraktionskollege Leye sowie der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Schön, Platz nehmen. Die Linke will alle Beteiligten von der Partei ausschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 08:00 Uhr