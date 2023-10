Wagenknecht-Partei soll 2024 zur Europawahl antreten

Berlin: Die Politikerin Sahra Wagenknecht will mit einem Team an Verbündeten zum Jahreswechsel 2024 eine eigene Partei gründen. Die neue Partei soll bereits bei der Europawahl im Juni erstmals antreten. Offen ist noch, ob sie auch an allen drei Landtagswahlen im September 2024 - in Sachsen, Thüringen und Brandenburg - teilnehmen wird. Am Vormittag stellte die 54-Jährige zunächst einen Verein namens "Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit" vor, der den Weg zur Gündung ebnen soll. Gleichzeitig erklärten Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete den Austritt aus der Linken. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, bestätigte dass zehn der 38 Abgeordnete aus der Partei ausgetreten sind und zugleich vorerst Mitglied der Fraktion bleiben wollen. Den Schritt nannte er "unverantwortlich und inakzeptabel".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 13:00 Uhr