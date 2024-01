Wagenknecht-Partei beschließt Programm zur Europawahl

Berlin: Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" hat sein Programm für die Europawahl am 9. Juni beschlossen. Die Delegierten des Gründungsparteitags billigten das Programm einstimmig. Es enthält die Forderung nach einem Ende der Waffenhilfe für die Ukraine und eine Wiederannäherung an Russland. Zudem werden Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und in Drittstaaten verlangt. Die ehemalige Linkspolitikerin Wagenknecht warf der Ampel-Koalition vor, für das Erstarken der AfD verantwortlich zu sein. Ausdrücklich warb Wagenknecht auch um AfD-Anhänger und andere Wähler, die von den etablierten Parteien enttäuscht sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 18:00 Uhr