Wagenknecht lässt Zusammenarbeit mit AfD in Sachfragen offen

Berlin: BSW-Parteichefin Wagenknecht lässt eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD in Sachfragen offen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärte sie, entscheidend sei für sie nur, ob eine Forderung richtig oder falsch sei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht werde aber nicht mit Extremisten zusammenarbeiten, etwa mit dem Thüringer AfD-Chef Höcke. Die AfD-Bundesvorsitzende Weidel hingegen vertrete konservativ-wirtschaftsliberale Positionen, so Wagenknecht. Auch Kooperationen mit der CDU seien möglich. In der CDU wurden die Äußerungen zurückhaltend aufgenommen. Die sächsische Abgeordnete Schenderlein sagte dem Tagesspiegel, bislang wisse man noch nicht, für welche konkreten Inhalte das BSW steht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 14:00 Uhr