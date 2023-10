Wagenknecht kündigt offiziell Gründung eigener Partei ein

Berlin: Die Politikerin Sahra Wagenknecht verlässt die Linke und gründet eine eigene Partei. Das hat sie der Presse bestätigt. Mit Wagenknecht verlassen acht weitere Abgeordnete die Linke - unter ihnen auch die bisherige Fraktionschefin Mohamed Ali. Damit wird die Linke im Bundestag über kurz oder lang ihren Fraktionsstatus verlieren. Wagenknecht begründete ihren Schritt mit der aktuellen Situation im Land: Nach ihrer Auffassung hat Deutschland mit der Ampel-Koalition die schlechteste Regierung seiner Geschichte und das in Zeiten größter Herausforderung. Das Bündnis mit dem Namen "Sahra Wagenknecht -Für Vernunft und Gerechtigkeit" werde für einen neuen Wirtschaftskurs kämpfen, sagte sie. Die Innovationsfähigkeit und der Mittelstand müssten wieder gestärkt werden. Zugleich kritisierte Wagenknecht die Sozialpolitik - besonders das Rentenniveau und der Mindestlohn seien zu niedrig. Auch in der Außenpolitik fordert Wagenknecht einen Kurswechsel: Statt in internationalen Konflikten immer auf militärische Lösungen zu setzen, müsse die Bundesrepublik wieder mehr vermitteln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 12:15 Uhr