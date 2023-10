Wagenknecht kündigt offiziell Gründung eigener Partei an

Berlin: Die Politikerin Sahra Wagenknecht verlässt die Linke und gründet eine eigene Partei. Das hat sie der Presse bestätigt. Mit Wagenknecht verlassen acht weitere Abgeordnete die Linke - unter ihnen auch die bisherige Fraktionschefin Mohamed Ali. Damit verliert die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus - verbunden sind damit unter anderem finanzielle Einbußen. Wagenknecht begründete den Schritt mit der aktuellen Situation im Land: Nach ihrer Auffassung hat Deutschland mit der Ampel-Koalition die schlechteste Regierung seiner Geschichte und das in Zeiten größter Herausforderung. Das Bündnis mit dem Namen "Sahra Wagenknecht -Für Vernunft und Gerechtigkeit" werde für einen neuen Wirtschaftskurs kämpfen, sagte sie. Die Innovationsfähigkeit und der Mittelstand müssten wieder gestärkt werden. Zugleich kritisierte Wagenknecht die Sozialpolitik - besonders das Rentenniveau und der Mindestlohn seien zu niedrig. Auch in der Außenpolitik fordert Wagenknecht einen Kurswechsel: Statt in internationalen Konflikten immer auf militärische Lösungen zu setzen, müsse die Bundesrepublik wieder mehr vermitteln.

