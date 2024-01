Wagenknecht gründet neue Partei namens BSW

Berlin: Die frühere Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht hat offiziell ihre neue Partei namens BSW gegründet. Bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 soll mit Mitgliedern und Experten ein ausführlicheres Parteiprogramm ausgearbeitet werden - solange werde man sich am Gründungsmanifest des gleichnamigen Vereins orientieren. Schon im Frühsommer will das "Bündnis Sarah Wagenknecht" bei der Europawahl und dann im Herbst bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland antreten. Wagenknecht selbst wurde zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei gewählt - in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Mohamed Ali.

