Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine ist ausgelaufen

Moskau: Die 30-stündige Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist am späten Abend ausgelaufen. Eine Verlängerung auf 30 Tage, wie sie der ukrainische Präsident Selenskyj vorgeschlagen hatte, war zuvor an Russland gescheitert. Aus dem Kreml hieß es, Präsident Putin habe keinen Befehl zur Verlängerung erteilt. Schon im Laufe des Tages hatten sich beide Kriegsparteien gegenseitig vorgeworfen, die Vereinbarung zu missachten. Selenskyj sprach von rund 2.000 Verstößen. Er machte am Abend dennoch einen neuen Anlauf für eine neue Feuerpause. Selenskyj schlug Putin vor, für mindestens 30 Tage auf Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen auf die zivile Infrastruktur zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 23:00 Uhr