Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan scheint zu halten

Neu Dehli: Im aktuellen Kaschmirkonflikt scheint die gestern vereinbarte Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan zu halten. Noch gestern Abend hatte Indien - Pakistan Verstöße gegen die Feuerpause vorgeworfen. In der vergangenen Nacht aber gab es offenbar keine weiteren Zwischenfälle. Medien beider Seiten schrieben heute Morgen von einer langsamen Rückkehr in den Alltag. - Die Zeitung "Times of India" berichtet zudem, dass schon morgen ranghohe indische und pakistanische Militärs über die weitere Umsetzung der Waffenruhe verhandeln wollen. - Die Feuerpause war gestern unter der Federführung der USA vereinbart worden, nachdem der Konflikt zwischen Indien und Pakistan in den vergangenen Tagen zunehmend eskaliert war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 10:00 Uhr